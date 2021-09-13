Продукты подешевели еще на 0,1% — официальная статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 13/9/21 14:13 • Эканоміка

В августе официальная статистика опять отмечала некоторое падение цен на продовольственные товары в Витебской области, остальные потребительские цены выросли.



Согласно сообщению Главного статистического управления Витебской области, в августе цены на продовольственные товары составляли 99,9 от июльских, на непродовольственные товары и услуги — 100,2%.

При этом по сравнению с августом прошлого года цены на продукты выросли на 9,2%, на непродовольственные товары — на 9,4%, а на услуги — на 7,5%.

Напомним, что «ННВ» разбирались, за счет чего в статистике произошло снижение цен на продовольствие. При этом оказалось, что, несмотря на сезонное снижение цен на созревающие фрукты и овощи, некоторые продукты значительно подорожали. Так, морковка стоит в 2,5 раза дороже, чем перед Новым годом, свекла — в 2,28 раза, а капуста — в 2 раза.