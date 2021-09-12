Третьего за неделю велосипедиста сбили в Витебской области, он в реанимации
12 сентября в Орше легковушка сбила велосипедиста, пострадавший попал в реанимацию.
Около девяти часов утра 32-летний водитель «Nissan», проезжая недалеко от дома №5 по улице Короткевича, совершил наезд на велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил тяжелые травмы, и его пришлось доставить в реанимацию. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.
Это уже третий случай наезда на велосипедистов в Витебской области за минувшую неделю: 10 сентября 54-летний мужчина погиб в Оршанском районе, а 8 сентября — 71-летний в Лепельском.
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