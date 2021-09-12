Третьего за неделю велосипедиста сбили в Витебской области, он в реанимации

Ігар Арцюх • 12/9/21 13:37 • Здарэнні

12 сентября в Орше легковушка сбила велосипедиста, пострадавший попал в реанимацию.



Около девяти часов утра 32-летний водитель «Nissan», проезжая недалеко от дома №5 по улице Короткевича, совершил наезд на велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил тяжелые травмы, и его пришлось доставить в реанимацию. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.

Это уже третий случай наезда на велосипедистов в Витебской области за минувшую неделю: 10 сентября 54-летний мужчина погиб в Оршанском районе, а 8 сентября — 71-летний в Лепельском.