Из-за роста количества больных COVID-19 их решили лечить на месте, а не отправлять в больницы Полоцка и Новополоцка

ННВ • 12/9/21 14:54 • Здароўе

За месяц в Ушачском районе количество инфицированных COVID-19 выросло в 5 раз. При необходимости госпитализации их будут помещать в местную больницу.



Если в начале августа в районе было около десятка больных коронавирусной инфекцией, то сейчас таких больных там уже в пять раз больше. В связи с этим было решено отказаться от направления больных COVID-19 в профильные медучреждения Полоцка и Новополоцка, а лечить их на месте, сообщает газета «Патрыёт» со ссылкой на главврача Ушачской центральной районной больницы Анжелику Миронкову.

3 сентября в райбольнице для этого провели необходимое перепрофилирование коечного фонда, но пока кронавирусным больным хватает мест в инфекционном отделении.

Как писали «ННВ», ранее издание сообщало о росте в районе заражений коронавирусом в геометрической прогрессии. Несколько человек там умерло за считанные дни.

На данный момент в Ушачском районе привиты вакциной от коронавируса 3873 человека, то есть немногим более 30% от всего населения. При этом оба компонента вакцины получили пока только 1706 человек или 13% жителей региона.