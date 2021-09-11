В Орше горел склад с макулатурой

• 11/9/21 13:31 • Здарэнні

10 сентября в Орше загорелись складские помещения, где хранилось несколько тонн вторсырья.

Пожар начался утром, спасатели о нем узнали в 8:01. Возгорание было ликвидировано, однако огнем на складе по улице 1-го Мая было уничтожено 3 тонны макулатуры.

Кроме того, в результате пожара в самом здании были закопчены стены и потолок. Причина произошедшего устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 