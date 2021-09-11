Украшение Витебска к «Дню единства» обойдется более 5 тысяч рублей

Сяржук Серабро • 11/9/21 14:43 • Палітыка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило ряд закупок в преддверии празднования так называемого «Дня единства».



Так, площадь Победы планируется украсить четырьмя декоративными элементами с тематикой праздника «День народного единства». Панели размером 2,4х2,85 метра изготовят из алюминия. Изображения наносятся гравировкой и при помощи полноцветной печати на самоклеящейся пленке.

Изготовление этих и их установка на площади Победы 16 сентября обойдутся городскому бюджету в 4802 рубля. Закупка производится из одного источника.

Кроме того, в городе планируют вывесить четыре растяжки с тематикой того же праздника. Две из них будут размером 10х0,75 метра, а две другие — 8х0,75 метра.

Стоимость всех четырех растяжек составляет 703 рубля. В цену входит разработка эскизов и собственно изготовление транспарантов. Их вывешивание, наверное, будет оплачиваться отдельной статьей.

Таким образом, общая стоимость этой праздничной декорации составит красивое число в 5505 рублей.