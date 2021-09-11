Скоро в Витебске пустят первый электробус, он будет курсировать между Билево и вокзалом

ННВ • 11/9/21 15:11 • Падзеі

Электробус «МАЗ-303Е10» появился в Витебске, через неделю его должны выпустить на линию. Узнали, на какой маршрут.



В эфире телеканала Витебск сообщили, что электробус станет курсировать по автобусному маршруту №46 «Улица 33-й Армии — Железндорожный вокзал».

В отличие от троллейбуса, пусть и с возможность автономного хода, заряда батарей электробуса должно хватать на весь день. Заряжаются они примерно за четыре часа, для этого машину необходимо подключать к зарядной станции.

Модель ««МАЗ-303Е10», которую приобрели в Витебск, согласно нормативам вмещает 72 пассажиров, 30 из них могут ехать сидя. Электробус построен на базе низкопольного городского автобуса третьего поколения «МАЗ-303», который выпускается с 2019 года.