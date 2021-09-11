Еще один велосипедист погиб под колесами авто в Витебской области

Ігар Арцюх • 11/9/21 14:01 • Здароўе

Вечером 10 сентября в Оршанском районе погиб 54-летний велосипедист — его сбил мотоцикл.



Около 21:00 на 10 километре автодороги «Копысь-Зубово-Леща» 53-летний байкер на мотоцикле «Honda» совершил наезд на мужчину, который ехал на велосипеде.

Сотрудникам ГАИ мотоциклист заявил, что велосипедист внезапно выехал на полосу встречного движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжелые травмы и умер на месте. По факту этого ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что 8 сентября в Лепельском районе погиб 71-летний велосипедист — его сбила легковушка.