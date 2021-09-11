Более 15 тысяч снарядов нашли на месте взрыва склада боеприпасов РККА в Докшицком районе

Сяржук Серабро • 11/9/21 0:01 • Падзеі

На месте взорванных в 1941 году артиллерийских складов неподалеку от станции Крулевщизна саперы в этом сезоне нашли уже более 15 тысяч снарядов.



Как писали «ННВ», очередной этап по разминированию этой местности в Докшицком районе начался в апреле, тогда всего за три дня саперы извлекли 700 боеприпасов.

К началу сентября группа отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил обнаружила в районе урочища Замошье в Докшицком районе уже 15 200 артиллерийских снарядов различного калибра. Обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены, сообщает пресс-служба МО.

После начала Второй мировой войны неподалеку от железнодорожной станции Крулевщизна устроили кружной склад артиллерийского вооружения №275 4-й категории. Согласно донесению о потерях боеприпасов Западного фронта этот склад был взорван отступающими частями РККА 2 июля 1941 года. Боеприпасы разбросало на большое расстояние. Первые попытки собрать снаряды предпринимали еще немцы, использую подневольный труд евреев из Глубокского гетто.

За несколько предыдущих лет разминирования на месте взорванных складов собрали как минимум 34 500 снарядов, а находками этого года их общее достигло 49 700.

Советский артсклад 4-й категории, каким являлся склад в Замошье, мог вмещать до 200 вагонов боеприпасов, что составляет 3300 тонн.