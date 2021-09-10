Началась процедура банкротства ОАО «Бешенковичи агросервис»

Сяржук Серабро • 10/9/21 15:07 • Эканоміка

27 августа экономический суд Витебской области возбудил производство дела о банкротстве открытого акционерного общества «Бешенковичи агросервис».



Заявление об экономической несостоятельности подало само предприятие. Для этого в июле собирали внеочередное собрание акционеров ( для в 59,7 % акций принадлежит Бешенковичскому райисполкому).

ОАО «Бешенковичи агросервис» завершило 2020 год с чистым убытком в 150 000 рублей, а предыдущий год — 206 000 рублей.

В 2019 году на предприятии трудилось 163 человека, а в прошлом году уже только 140. За год им выплатили 388 000 рублей, что в среднем составляет 230 рублей 95 копеек в месяц на человека.

Суд установил в отношении ОАО «Бешенковичи агросервис» защитный период на срок до 27 сентября.