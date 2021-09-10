На «Дожинки» в Шумилино приедет Ирина Дорофеева. Узнали ее гонорар

Сяржук Серабро • 10/9/21 14:24 • Культура

18 сентября на «Дожынках» в Шумилино выступит Ирина Дорофеева. Во сколько это обойдется бюджету?



Закупку услуг по организации участия заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2021» проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Шумилинского района.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 3500 рублей, эти деньги возьмут из районного бюджета. Петь Дорофеева будет на центральной площади в Шумилино, время выступления указано с 19:00 до 20:00.

В 2008 году Ирина Дорофеева выступала на республиканских «Дожинках», которые тогда проводились в Орше.