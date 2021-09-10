Ежедневно несколько десятков человек заражаются COVID-19 в Полоцком районе

ННВ • 10/9/21 15:23 • Здароўе

Об увеличении числа заболевших COVID-19 с началом учебного года и наступлением осени сообщают из Полоцкого района, там каждый день заражаются коронавирусом несколько десятков человек.



Ежедневно в Полоцке и населенных пунктах района выявляет по ­30-35 инфицированных COVID-19. В связи с этим в городской больнице №1, которая функционирует в режиме инфекционного госпиталя, к уже имеющимся 90 койкам планирует развернуть дополнительные места, сообщает газета «Полацкі веснік».

За последнюю неделю рост заболеваемости в регионе составил: коронавирусной инфекцией — на 19,1%, острыми респираторными инфекциями — на 10%, пневмониями — на 11%.

Издание отмечает, что эпидемическую ситуацию в районе еще можно удержать под контролем при сознательном соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и ограничения посещений мест массового скопления людей. Самым же эффективным средством защиты от заражения является вакцинация.