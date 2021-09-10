Американский автопилот установили на трактор «Беларус» в Глубоком

ННВ • 10/9/21 0:09 • Навука

В Глубоком начали осваивать технологии точного земледелия — там на один из тракторов установили американский автопилот.



Центр точного земледелия на днях открыли в Глубокском государственном профессиональном лицее. Для этого 7 сентября в лицей приехали специалисты компании «Технологии земледелия», которые вместе с учащимися установили на трактор «Белорус-2023» электрическую систему автовождения американской компании «Trimble».

Электромеханическая автоматизированная система рулевого управления монтируется на рулевую колонку и обеспечивает высокоточное управление трактором. Эта система монтируется на трактор гораздо легче, чем гидравлическая.

8 сентября состоялись первые испытания трактора «Беларус» с американской системой автоматизированного рулевого управления в поле, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».