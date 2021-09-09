В Лепельском районе под колесами грузовика погиб 71-летний велосипедист

• 09/9/21 14:33 • Здарэнні

8 сентября в результате наезда автомобилем в Лепельском районе погиб 71-летний велосипедист.
В Лепельском районе под колесами грузовика погиб 71-летний велосипедист. Фото ГАИ

Утром на 5-м километре «Лепель-Полоцк-граница РФ» 45-летний новополочанин ехавший на фургоне «Ford», совершил наезд на пенсионера, ехавшего на велосипеде.

В результате наезда велосипедист получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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