Почти тысячу мешков для трупов закупили медучреждения Витебска за год

Сяржук Серабро • 09/9/21 16:47 • Здароўе

Витебская областная клиническая больница закупает 200 герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов, с этим тендером количество закупленных медучреждениями Витебска таких мешков приблизится к тысяче.



Закупку этой партии патологоанатомических мешков общей стоимостью 1500 рублей медучреждение проводит в форме закупки из одного источника. Поставить 200 пакеты для упаковки трупов в больницу должны до 20 сентября. Оплачивается закупка из областного бюджета.

Это первый подобный тендер Витебской областной клинической больницы в 2021 году, в прошлом году такие закупки проводились несколько раз.

Как ранее писали «ННВ», Витебская БСМП закупала мешки для трупов трижды за текущий год, всего это медучреждение приобрело 520 таких изделий.

Витебская областная клиническая инфекционная больница также трижды за год объявляла о закупках патологоанатомических пакетов, общее их количество составило 250 штук.

Таким образом, только три этих медучреждения в течение неполных девяти месяцев 2021 года было закуплено 970 мешков для упаковки трупов.