Гигантский медведь, пугающий грибников под Шумилино, оказался блуждающим фейком. Видео

Сяржук Серабро • 09/9/21 15:57 • Экалогія

Новость о гигантском медведе, вылезшем из лопухов на грибников неподалеку от Шумилино, оказалась фейком, блуждающим по соцсетям уже более года.



В большинстве из этих публикаций говорится, что медведь повстречался грибникам в Витебской области «в 60 километрах от деревни Шумилино».

Популяция медведей в Витебской области составляет 400 особей, так что, казалось бы, что тут удивительного? Однако, редакцию «ННВ» смутило, что «автор» видео называет райцентр Шумилино деревней, считает 60 километров близким расстояние, да и флора на видео, как и сам мишка выглядели несколько необычно для Беларуси.

Поиск по запросам «медведь в кустах» и «медведь в лопухах», кроме крайне популярного в нулевых мема «Превед, медвед», выдал несколько видеороликов с тем же сюжетом. Они были опубликованы в разные года и приписывались к разным географическим локациям: Оршанский район, Смоленская область, Сочи и т.д.

Самое раннее видео с таким сюжетом, которое удалось нам найти, было опубликовано РИА «Сахалин-Курилы» 11 июля 2020 года. Издание сообщает, что ролик снят на острове Итуруп — самом крупном из Курильских островов. Этот видео не содержит экспрессивных восклицаний и нецензурной лексики, очевидно, новый звукоряд был наложен создателями фейков.