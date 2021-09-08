Взяла кредит чтобы снять порчу — 2000 долларов перечислила мошенникам жительница Лепельского района

Іван Дзедушкін • 08/9/21 16:18 • Здароўе

За снятие мнимой порчи 42-летняя жительница Лепельского района перевела мошенникам 2000 долларов, взяв для этого кредит.



Сельчанка нашла в интернете объявление «экстрасенсов» и связалась с ними через популярный мессенджер. Женщине внушили, что на ней лежит порча и потребовали 2000 долларов для снятия заклятия.

Поскольку всей суммы у нее не было, сельчанка оформила кредит на 2000 рублей. Затем она пошла в банк, чтобы обменять рубли на доллары и перевести на указанный счет.

В банке заподозрили неладное и отговорили клиентку от этой затеи. Впрочем, через некоторое время она передумала, обменяла деньги в другом банке и все же перевела их мошенникам, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Подобный случай весной произошел в областном центре, когда витеблянка взяла кредит, чтобы снять порчу, а также отдала гадалке золотое кольцо.