В розыск объявлен Илья Смунев — витебский шансонье, написавший песню «Куда батька — туда я»
Витебский шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом.
В интернет появилась информация о том, что известный в городе певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника.
На запрос «ННВ» из Министерства внутренних дел Российской Федерации пришел ответ, что 49-летний гражданин Беларуси уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.
C 2011 года Илья Смунев возглавлял Витебский центральный спортивный комплекс. Затем он стал директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта, на этой должности у него и начались проблемы.
В городе господин Смунев более всего известен, как автор песни «Витебск», в свое время часто крутившейся на местных частных тклеканалах.
Как бы то ни было, позже вместо песен о «лихих 90-х», у него появились произведения, посвященные патрульно-постовой службе милиции и работе следователей.
Апофеозом творчества витебского шансонье стал клип «Куды батька — туды я», созданный им в 2015 году во время очередных президентских выборов.
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