В розыск объявлен Илья Смунев — витебский шансонье, написавший песню «Куда батька — туда я»

Сяржук Серабро • 08/9/21 15:19 • Спорт

Витебский шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом.



В интернет появилась информация о том, что известный в городе певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника.

На запрос «ННВ» из Министерства внутренних дел Российской Федерации пришел ответ, что 49-летний гражданин Беларуси уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

C 2011 года Илья Смунев возглавлял Витебский центральный спортивный комплекс. Затем он стал директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта, на этой должности у него и начались проблемы.

В городе господин Смунев более всего известен, как автор песни «Витебск», в свое время часто крутившейся на местных частных тклеканалах.

Как бы то ни было, позже вместо песен о «лихих 90-х», у него появились произведения, посвященные патрульно-постовой службе милиции и работе следователей.

Апофеозом творчества витебского шансонье стал клип «Куды батька — туды я», созданный им в 2015 году во время очередных президентских выборов.