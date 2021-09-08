In memoriam Галины Орловой

Аркадзь Падліпскі • 08/9/21 15:58 • Культура

Печальная весть пришла из Минска: 21 августа ушла из жизни народная артистка БССР Галина Орлова. Ей шел 93-й год.



Уроженка Витебска (1928 г.), Галина Александровна была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего (1926-2000) и матерью народного артиста РСФСР Николая Еременко-младшего (1949-2001). Эту семью не случайно называли звездной: в ней действительно все были звездами первой величины. Но Галине Александровне приходилось еще быть и женой, и матерью, и хранительницей семейного очага.

Николай и Галина познакомились в Витебске во время приемных экзаменов в первую послевоенную студию при театре имени Якуба Коласа. Ей тогда еще не было и 18 лет, девушка еще только училась в 9-м классе средней школе. Николай был на два года старше, он уже прошел по суровым дорогам войны, сидел в плену… «В Еременко не влюбиться было невозможно, — вспоминала Галина Александровна. — Такой он был красавец! Бог подарил мне любовь такого мужика. Он до последнего дня был красив – уже и голова белая, но блеск, прелесть! Я понимала баб, которые в него влюблялись. Как-то мои мужчины поехали со своим фильмом «Сын за отца» на какой-то фестиваль. Вернулись, и сын мне говорит: «Знаешь, мам, Ерема-то наш у баб пользовался большим успехом, чем я». А я в этом не сомневалась. Поженились мы сразу после окончания студии. Я ведь всегда знала, что у меня будет сын, красивый, что станет артистом. Даже когда еще замужем не была. Колю мы никогда не насиловали – куда хочешь, туда иди».

Мне пришлось три года учиться вместе с Николаем Еременко-младшим в одной школе, хотя я его совсем по ней не помню. Он был на три года младше: разница в возрасте по тем временам большая. Встречаться мы с ним могли только в пересменок: я учился в первую смену, Николай — во вторую. Хоть я и знал, что он сын известных актеров, меня, как и всех моих сверстников, это совершенно не интересовало. А вот то, что он вырастет в известного актера, принимая во внимание наследственность, предположить было нетрудно.

В витебской 1-й средней школе Еременко-младший проучился недолго, всего три года. В 1959 году семья переехала в Минск, Еременко и Орлова поступили в труппу театра имени Янки Купалы.

Уверен на «все сто»: это был для них ошибочный шаг, губительный для обоих. В новом для себя доме звездных новичков, как обычно, приняли настороженно. Но главное было в том, что в купаловском театре уже несколько лет был (и на ведущих ролях!) другой красавец — Виктор Тарасов, тоже в будущем народный артист СССР. Их актерские амплуа были абсолютно схож и. У купаловцев Тарасов был «своим», Еременко — «пришлым». Актеры, как правило, претендовали на одни и те же роли. Конкуренция — не всегда полезна, особенно в театральной среде. О взаимоотношениях этих актеров ходили разные слухи, не всегда, может быть, действительно имевшие место. Но двум «медведям в одной берлоге» действительно было тесно. Еременко ролями, конечно, не был обделен. Но сколько их, желанных, он так и не сыграл! Хотя внешне все обстояло успешно(Николай Николаевич в итоге стал народным артистом СССР), но, думается, он ни один раз пожалел, что оставил Витебск. Здесь, после ухода ведущего коласовца, народного артиста СССР Александра Ильинского, он наверняка был стал его преемником. В Минске же такого даже близко не было.

Не самым лучшим образом сложилась и театральная карьера и у Галины Александровны. Она званием тоже не была обделена, стала народной артисткой БССР. Но и она скольких желанных ролей так и не получила!

Г. Орловой пришлось пережить не одну трагедию. Сначала в возрасте 74 лет ушел из жизни любимый муж. Но самое страшное ее ждало впереди: на следующий год за ним последовал, едва отметивший полвека, любимый сын. Два десятилетия Галина Александровна жила без своих дорогих «Ерем» (как она называла мужа и сына). И эти годы — уверен на все сто — были самыми трудными в ее долгой жизни.

В память об отце и сыне Еременко в Витебске носит одна из улиц. Сейчас настала пора как-то увековечить в родном городе и память о народной артистке БССР Галине Александровне Орловой.