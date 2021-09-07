Старушка 83-х лет попала под легковушку в Орше, когда переходила улицу вне перехода
7 сентября в Орше в результате наезда легкового автомобиля пострадала 83-летняя пенсионерка, она в больнице.
Около девяти часов утра престарелая женщина переходила улицу Василия Молокова в районе дома №2 вне пешеходного пешехода. В этот момент на нее совершил наезд 46-летний оршанец, управлявший легковым автомобилем «Renault».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, с которыми была госпитализирована в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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