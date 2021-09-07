Репетиторам и продавцам на рынках скоро потребуются кассовые аппараты

• 07/9/21 14:16 • Эканоміка

С 10 октября репетиторам и торговцам на рынках потребуются кассовые аппараты. Узнали, во что это станет.
Кассовый аппарат. Фото pixabay.com

Кто по-прежнему может торговать без кассы?

Исключения, позволяющие обходиться без кассового аппарата остались, но их очень мало:

  • розничная торговля продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах;
  • разносная торговля (за исключением продажи плодоовощной продукции);
  • выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности на территории сельской местности.

На этом все.

Кто раньше работал без кассы, а теперь должен ее приобрести?

  • розничная торговля на торговых местах на рынках и ярмарках (кроме продуктов);
  • разносная торговля плодоовощной продукцией;
  • сельские магазины, где был один продавец;
  • репетиторы, осуществляющие обучение несовершеннолетних;
  • предоставление жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений (за исключением жилых помещений в гостиницах, санаториях, домах (базах) отдыха, оздоровительных центрах (комплексах), домах охотника), садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

Таким образом, если вы зарабатываете репетиторством или же сдаете внаем бабушкину квартиру, с 10 октября вам либо придется это прекратить, либо обзавестись кассовым аппаратом.

Сколько стоит?

«ННВ» изучили цены на кассовое оборудование. Самым гуманным, пожалуй, является предложение арендовать кассовый аппарат. Это обойдется в 18 рублей в месяц, кроме того придется заплатить около 25 рублей за подготовку оборудования к подключению средства контроля налоговых органов (СКНО). Залоговая стоимость СКНО составляет 1З0 рублей, за регистрацию нужно заплатить 8 рублей, а потом ежемесячно 9 рублей 60 копеек. Таким образом, в месяц придется платить 27 рублей 60 копеек.

Самый дешевый кассовый аппарат стоит почти 200 рублей, бывший в употреблении можно приобрести вдвое дешевле. С собственным аппаратом ежемесячные платежи составят 9 рублей 60 копеек.

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