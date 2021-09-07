На 2 млн. рублей меньше получит Витебская область субвенций на строительство жилья очередникам и многодетным

Сяржук Серабро • 07/9/21 13:02 • Эканоміка

В результате перераспределения субвенций на строительство жилья с государственной поддержкой Витебская область в 2021 году лишится 2 000 000 рублей. Их отдадут Минску.



Эти субвенции выделяются из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам.

Согласно закону «О республиканском бюджете на 2021 год», Витебская область должны была получить в текущем году 39 779 725 рублей таких средств. Однако, 3 сентября правительство страны приняло решение о перераспределении этих субвенций. В результате наш регион получит только 37 779 725 рублей и это будет самая маленькая сумма из всех областей — гродненская получает 37 813 263 рубля.

Субвенции Гомельской области сократят сразу на 4 500 000 рублей, а Могилевской — на 1 500 000 рублей. Суммы, передаваемые в Брестскую, Гродненскую и Минскую области остались неизменными.

8 000 000 рублей, ранее предназначавшиеся для Витебской, гомельской и Могилевской областей, направят в бюджет города Минска.