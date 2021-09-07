Два грибника опять потерялись в Витебской области, нашли пока одного

Зоя Машэка • 07/9/21 12:26 • Турызм

6 сентября два человека заблудились в лесах Витебского и Шумилинского районов, найти удалось только одного.



В 17:50 спасатели поучили звонок, от 65-летнего пенсионера, который не мог выйти из леса у деревни Крупенино Шумилинского района.

На помощь к нему направили подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №11 Шумилинского РОЧС. Мужчина по телефону сказал, что слышит сирену, но сориентироваться куда идти не может.

Тогда в лес отправился один из пожарных с фонарем. Через некоторое время потерявшийся пенсионер сказал, что видит свет и вскоре спасатель нашел его. Медпомощь грибнику не понадобилась, [сообщается](подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №11 Шумилинского) пресс-службой МЧС.

А вот второго пропавшего в лесу человека, который заблудился в Витебском районе, найти пока не удалось.

Всего в двух этих поисковых операциях были задействованы 5 единиц техники и 15 человек, из них 3 единицы техники и 9 работников предоставило МЧС.