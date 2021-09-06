Выяснили, что, согласно статистике, подешевело в июле сильнее всего

Сяржук Серабро • 06/9/21 12:50 • Эканоміка

Как сообщали «ННВ», в июле цены на продовольственные товары в Витебской области упали на 0,2%. Узнали, какие продукты подешевели сильнее всего.



Бананы подешевели сильней, чем картошка

Логично было бы предположить, что в середине лета подешевеют созревающие в эту пору овощи и фрукты. Так оно, в основном и вышло.

Сильнее всего, на 31,1% по сравнению с июньскими, упали цены на свежие огурцы. Помидоры подешевели на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом они стоили даже дешевле на 15,2%, чем в июле 2020 года.

Также заметно подешевели бананы — на 16,3%. Причем падение цен на заморский фрукт оказалось сильней, чем на родную картошку, которая упала в цене только на 11,9%.

Сезонное уменьшение цен на остальные продукты растениеводства в основном не превышает 1-2%.

Взлет моркови и свеклы

Обычная морковка в июле по сравнению с июнем подорожала на 39,4%, при этом она стоит уже в 2,5 раза больше, чем перед новым годом.

На 23,2% за месяц выросли цена на свеклу. Рост цен на этот овощ по сравнению с декабрем 2020 года составил 228,7%.

Свежая белокочанная капуста в июле подорожала всего на 2,5%, но в декабре прошлого года она стоила в два раза меньше.

Индекс цен в организациях общественного питания в июле по сравнению с июнем, составил 100,8%, а по сравнению с декабрем 2020 года — 113,6%, такие данные содержатся в докладе «Социально-экономическое положение Витебской области в январе – июле 2021 г.».