Выяснили, что, согласно статистике, подешевело в июле сильнее всего
Как сообщали «ННВ», в июле цены на продовольственные товары в Витебской области упали на 0,2%. Узнали, какие продукты подешевели сильнее всего.
Бананы подешевели сильней, чем картошка
Логично было бы предположить, что в середине лета подешевеют созревающие в эту пору овощи и фрукты. Так оно, в основном и вышло.
Сильнее всего, на 31,1% по сравнению с июньскими, упали цены на свежие огурцы. Помидоры подешевели на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом они стоили даже дешевле на 15,2%, чем в июле 2020 года.
Также заметно подешевели бананы — на 16,3%. Причем падение цен на заморский фрукт оказалось сильней, чем на родную картошку, которая упала в цене только на 11,9%.
Сезонное уменьшение цен на остальные продукты растениеводства в основном не превышает 1-2%.
Взлет моркови и свеклы
Обычная морковка в июле по сравнению с июнем подорожала на 39,4%, при этом она стоит уже в 2,5 раза больше, чем перед новым годом.
На 23,2% за месяц выросли цена на свеклу. Рост цен на этот овощ по сравнению с декабрем 2020 года составил 228,7%.
Свежая белокочанная капуста в июле подорожала всего на 2,5%, но в декабре прошлого года она стоила в два раза меньше.
Индекс цен в организациях общественного питания в июле по сравнению с июнем, составил 100,8%, а по сравнению с декабрем 2020 года — 113,6%, такие данные содержатся в докладе «Социально-экономическое положение Витебской области в январе – июле 2021 г.».
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