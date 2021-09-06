В Витебском районе комбайнеров на уборочной кормили просрочкой

Зоя Машэка • 06/9/21 14:22 • Здароўе

Все объекты общественного питания АПК Витебского района во время уборочной работали с нарушениями — Витебский зональный ЦГИЭ.



Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии проверил организацию питания работников агропромышленного комплекса Витебского района на 100% объектов общественного питания и на всех выявил нарушения.

Среди нарушений были обнаружены несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к оборудованию и содержанию объектов при обращении пищевой продукции; нарушения условий транспортирования готовой продукции и даже использование пищевых продуктов с истекшим сроком годности.

В результате сотрудникам ЦГИЭ пришлось вынести два предписания об изъятии пищевой продукции с истекшим сроком годности и с нарушением условий хранения, предписанием приостанавливалась деятельности объекта.

Кроме того составлен протокол об административном правонарушении на ответственное должностное лицо. В адрес субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений.

Надзор за организацией и осуществлением питания работников агропромышленного комплекса в районе будет продолжен, сообщается пресс-службой Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии.