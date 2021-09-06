Уже 13 человек отравились грибами в Беларуси, в Витебской области пока ни одного

ННВ • 06/9/21 14:45 • Здароўе

По состоянию на 2 сентября в Беларуси зарегистрировано 13 случаев отравления людей грибами, в том числе пострадали два ребенка.



Больше всего грибами отравилось людей в Брестской области — 6 человек, в Минске отравились 3 человека, в Гомельской области — 2, в Гродненской — 1. Как видим, случаев отравления вовсе не зарегистрировано в Витебской и Минской областях.

Среди пострадавших двое маленьких детишек: одному ребенку 4 года, а второму 7 лет, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Признаками отравления являются резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги и галлюцинации.

Чтобы избежать отравления необходимо собирать только хорошо знакомые грибы, в определении вида которых вы полностью уверены. Кроме того необходимо помнить, что отравление могут вызвать и испортившиеся съедобные грибы.