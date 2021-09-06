Минчанин, проезжая по деревне в Чашникском районе, застрелил сельчанина

Іван Дзедушкін • 06/9/21 20:06 • Крымінал

Утром 4 сентября в Чашникиский РОВД позвонил житель столицы, который признался в убийстве — по дороге на дачу в одной из деревень он застрелил знакомого.



Как позже установят следователи, в то утро 48-летний житель Минска, проезжая по деревне, в гараже возле дома увидел своего 43-летнего знакомого. Минчанин подъехал к нему поговорить, но что-то пошло не так и завязалась ссора.

В ходе ссоры житель столицы схватил ружье и выстрелил в оппонента. Родные сельчанина пытались оказать ему первую помощь, вызвали скорую, но мужчина умер по дороге в больницу.

Стрелок при этом позвонил в милицию, сообщил о произошедшем и отправился к себе на дачу. Там он и был задержан.

О стрелявшем минчанине известно, что он ранее судим не был, работает слесарем-сантехником на одном из столичных предприятий, женат и воспитывает четырех детей, двое из которых еще не достигли совершеннолетия. Мужчина охотник, ружье, из которого он убил человека, официально зарегистрировано.

В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК — убийство. Мужчину допросили, следствие собирается ходатайствовать о заключении его под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Мотив этого убийства еще предстоит установить следователям. Расследование уголовного дела продолжается.