В Витебске прошли соревнования по скоростному маневрированию. Фоторепортаж
В Витебске на проспекте Победы 4 сентября прошли соревнования по автоспорту Gymkhana Drive.
В них участвовало около 20 человек. Они соревновались в класификациях FWD, RWD, Unlim.
Термин "Джимхана", по некоторым данным, пришел из языка хинди. Так в Индии называли конную игру, которая развивала у наездников сноровку и сообразительность: за определенное время они преодолевали серию препятствий, выполнив серию упражнений, зачастую шуточных и забавных.
Впоследствии "Джимханой" назвали новый вид автоспорта, который в 1980-х годах приобрел особую популярность в Японии, Америке и Великобритании.
Спортсмены проходят трассу с препятствиями на время, демонстрируя разные техники вождения (развороты на 180 и 360 градусов, кручение "восьмерок", дрифт).
Победителями в Витебске в классе FWD стали Виктор Железный (1 место), Сергей Трощенко (2 место), Владимир Ковтик (3 место).
В классе RWD места распределились так: Максим Андросик (1 место), Андрей Ефремов (2 место), Дмитрий Турченко (3 место).
В третьей классификации Unlim места выглядят так: первый - Дмитрий Баркан, второй - Александр Цедрик, третий - Евгений Цедрик.
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