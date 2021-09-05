В Витебске прошли соревнования по скоростному маневрированию. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 05/9/21 9:05 • Падзеі

В Витебске на проспекте Победы 4 сентября прошли соревнования по автоспорту Gymkhana Drive.

В них участвовало около 20 человек. Они соревновались в класификациях FWD, RWD, Unlim.

Термин "Джимхана", по некоторым данным, пришел из языка хинди. Так в Индии называли конную игру, которая развивала у наездников сноровку и сообразительность: за определенное время они преодолевали серию препятствий, выполнив серию упражнений, зачастую шуточных и забавных.

Впоследствии "Джимханой" назвали новый вид автоспорта, который в 1980-х годах приобрел особую популярность в Японии, Америке и Великобритании.

Спортсмены проходят трассу с препятствиями на время, демонстрируя разные техники вождения (развороты на 180 и 360 градусов, кручение "восьмерок", дрифт).

Победителями в Витебске в классе FWD стали Виктор Железный (1 место), Сергей Трощенко (2 место), Владимир Ковтик (3 место).

В классе RWD места распределились так: Максим Андросик (1 место), Андрей Ефремов (2 место), Дмитрий Турченко (3 место).

В третьей классификации Unlim места выглядят так: первый - Дмитрий Баркан, второй - Александр Цедрик, третий - Евгений Цедрик.