Силовики задержали 3 человек, собиравшихся отпраздновать годовщину Оршанской битвы

ННВ • 05/9/21 20:17 • Палітыка

В лесу под Оршей силовики задержали трех мужчин, собиравшихся отпраздновать 507-югодовщину победы войск ВКЛ над вторгшимися в страну войсками Московского княжества.



Людей задержали вечером 4 сентября:

— Около 20:00 часов в лесном массиве за проведение несанкционированного мероприятия с использованием протестной символики задержаны трое мужчин — жители Орши и района в возрасте 36-ти, 62-х и 64-х лет, — пишет пресс-служба МВД.

При этом отмечается, что по информации Оршанского райисполкома заявок на проведение музыкального праздника не поступало.

Битва од Оршей произошла 8 сентября 1514 года. Войска ВКЛ под командованием великого гетмана Констанина Острожского наголову разбили значительно превосходящие силы Московского государства, продвигавшиеся вглубь территории после захвата Смоленска. В независимой Беларуси 8 сентября считается неофициальным Днем Военной Славы. На Крапивенском поле в оршанском районе в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия, которые зачастую разгоняются силовиками.