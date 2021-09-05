Человек погиб в результате пожара на территории сельхозпредприятия в Поставском районе

Зоя Машэка • 05/9/21 19:23 • Здарэнні

В ночь с 4 на 5 сентября в ОАО «Курополье-Агро» в Поставском райне произошел пожар вагончика, автомобиля и ангара, в результате погиб 58-летний сельчанин.



В 2:12 пожарные получили сообщение о возгорании на территории сельхозпредприятия на Центральной улице в агрогородке Андроны. К прибытию спасателей открытым огнем горели вагончик, автомобиля «Opel Astra» и крыша ангара.

Во время борьбы с огнем пожарные нашли в вагончике на полу тело 58-летнего мужчины. В результате пожара вагончик и легковушка сгорели, а в ангаре была повреждена кровля.

По факту пожара с гибелью человека на территории ОАО «Курополье-Агро» проводится проверка, его пожара устанавливается. По предварительной версии возгорание могло произойти в вагончике из-за неосторожности при курении погибшего сельчанина, сообщается пресс-службой МЧС.