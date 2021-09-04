В Лепеле перевернулся минивэн, на котором ехали две юные девушки. Потребовалась помощь спасателей

ННВ • 04/9/21 12:02 • Здарэнні

Чтобы вытащить пострадавшую девушку из перевернувшегося в Лепеле минивэна потребовалось вмешательство спасателей.



4 сентября в 3:08 на площади Свободы райцентра опрокинулся автомобиль «Mercedes-Benz Vaneo», которым управляла 19-летняя девушка. В салоне лежащего на боку минивэна оказалась заблокирована 20-летняя пассажирка.

Перевернувшийся автомобиль прижал руку девушки. Очевидцы происшествия самостоятельно не смогли освободить пострадавшую и вызвали спасателей.

Прибывшие сотрудники пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского РОЧС при помощи гидравлического инструмента приподняли «Mercedes» и через дверь багажного отделения вытащили пассажирку.

Пострадавшую девушку передали бригаде скорой медицинской помощи, с травмами различной степени тяжести ее пришлось госпитализировать в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.