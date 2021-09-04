Проспект Победы в Витебске перекрыт до вечера
4 сентября проспект Победы в Витебске будет перекрыт с обеда до вечера — там проходят автогонки.
С связи с проведением автофестиваля «Gimkhana-2021» с 12:00 до 21:00 закрыто движение всех видов автотранспорта на участке проспекта Победы от Московского проспекта до проспекта Строителей в обе стороны, сообщает сайт горисполкома.
В связи с этим автобус № 29 до 21:00 будет курсировать по следующему маршруту: Керамзитовый завод – Смоленская улица – Московский проспект – улица Чкалова – микрорайон «Медцентр».
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