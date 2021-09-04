Проспект Победы в Витебске перекрыт до вечера

ННВ • 04/9/21 12:11 • Падзеі

4 сентября проспект Победы в Витебске будет перекрыт с обеда до вечера — там проходят автогонки.



С связи с проведением автофестиваля «Gimkhana-2021» с 12:00 до 21:00 закрыто движение всех видов автотранспорта на участке проспекта Победы от Московского проспекта до проспекта Строителей в обе стороны, сообщает сайт горисполкома.

В связи с этим автобус № 29 до 21:00 будет курсировать по следующему маршруту: Керамзитовый завод – Смоленская улица – Московский проспект – улица Чкалова – микрорайон «Медцентр».