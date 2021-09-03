Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа

• 03/9/21 19:27 • Падзеі

3 сентября из-за обильного дождя в Витебске очередной раз подтопило ряд улиц, на проспекте Фрунзе останавливалось движение троллейбусов.
Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

В этот день после обеда в областном центре выпало 20 миллиметров осадков, это всего на 3 миллиметра меньше, чем во время грозы 17 августа, вызвавшей предыдущий потоп.

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Норма осадков для сентября в Витебске составляет 63 миллиметра, так что примерно за полтора часа в пятницу в городе выпала треть от месячной нормы осадков. Скорость порывов ветра при этом достигала 11 метров в секунду.

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Проливной дождь в очередной раз вызвал в Витебске подтопления участков проезжей части и даже тротуаров на ряде улиц. В частности из-за сложной погодной обстановки в 14:45 были вынуждены остановиться троллейбусы на проспекте Фрунзе, двигавшиеся со стороны больницы скорой медицинской помощи к проспекту Людникова.

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Затопление участка улицы Космонавтов напротив автовокзала после реконструкции Полоцкого путепровода уже, наверное, никого не удивляет. Впрочем, горожане на остановке посреди огромной лужи горячо спорили, кто в этом виноват — проектировщики, строители, городские чиновники или же высшее руководство страны.

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа. Фото Сергея Серебро

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1 каментар

  1. Sergei Soxati  
    3/Верасень/2021 у 20:59

    Подумаешь,раздули проблему,был там в это время,ливневку надо было реконструировать вместе с мостом, только и всего

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