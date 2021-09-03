Витебск затопило в очередной раз — треть месячной нормы осадков выпала за полтора часа

Сяржук Серабро • 03/9/21 19:27 • Падзеі

3 сентября из-за обильного дождя в Витебске очередной раз подтопило ряд улиц, на проспекте Фрунзе останавливалось движение троллейбусов.



В этот день после обеда в областном центре выпало 20 миллиметров осадков, это всего на 3 миллиметра меньше, чем во время грозы 17 августа, вызвавшей предыдущий потоп.

Норма осадков для сентября в Витебске составляет 63 миллиметра, так что примерно за полтора часа в пятницу в городе выпала треть от месячной нормы осадков. Скорость порывов ветра при этом достигала 11 метров в секунду.

Проливной дождь в очередной раз вызвал в Витебске подтопления участков проезжей части и даже тротуаров на ряде улиц. В частности из-за сложной погодной обстановки в 14:45 были вынуждены остановиться троллейбусы на проспекте Фрунзе, двигавшиеся со стороны больницы скорой медицинской помощи к проспекту Людникова.

Затопление участка улицы Космонавтов напротив автовокзала после реконструкции Полоцкого путепровода уже, наверное, никого не удивляет. Впрочем, горожане на остановке посреди огромной лужи горячо спорили, кто в этом виноват — проектировщики, строители, городские чиновники или же высшее руководство страны.