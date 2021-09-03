Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора одного из торговых предприятий Витебска

• 03/9/21 14:22 • Эканоміка

Экс-директора одного из торговых предприятий Витебска подозревают в незаконном получении дополнительных выплат благодаря служебному положению.
Рубли, белорусские деньги, монеты. Фото pixabay.com

Октябрьским ОБЭП было установлено, что с июня 2018 по май 2021 года директор одного из витебского предприятий согласно бухгалтерской документации незаконно получала надбавки за сложность, напряженность, а также иные выплаты.

Витебский ГОСК возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 1 статьи 210 УК —хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает официальный представитель Октябрьского РОВД Александра Тишутина.

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