Не смогли набрать бюджетников два ВУЗа и три колледжа Витебской области

Сяржук Серабро • 03/9/21 17:46 • Адукацыя

По итогам прошедшей вступительной кампании вакантными остались места на бюджетной форме обучения в двух высших и трех средних учебных заведения Витебской области.



Серди ВУЗов план приема на бюджетную форму обучения на 100% выполнили только Витебский государственный университет, Витебский государственный медицинский университет и Полоцкий государственный университет. Витебский государственный технологический университет и Витебская государственная академия ветеринарной медицины объявляли дополнительный набор, однако, похоже, даже эта вынужденная мера не позволила закрыть все бюджетные места.

Список самых рейтинговых специальностей, на которые был самый большой конкурс несколько изменился, в сравнении с опубликованным нами ранее:

«Дизайн (виртуальной среды)» (Витебский государственный технологический университет) — 8,6 человека на место; «Правоведение» и «Международное право» (Витебский государственный университет им. П.М. Машерова) — 6,33 человека на место; «Социальные коммуникации» (Полоцкий государственный университет) — 5,33 человека на место; «Педиатрия» (Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет) — 2,6 человека на место; «Ветеринарная санитария и экспертиза» (Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины) — 2,4 человека на место.

Всего в этом году на бюджетное и платное обучение в четыре университета и академию в этом году поступили 4295 человек. Из них диплом с отличием имеют 82 абитуриента, а 367 человек имеют медали за окончание школы.

Вне конкурса на основании льгот, определенных Правилами приема, зачислены 31 абитуриентов, без вступительных испытаний – 108 человек.

После ПТУ пришли учиться дальше 106 человек, после колледжей — 636, а получать второе высшее образование собрались 66 студентов. Студентами ВУЗов Витебщины в этом году стали 39 иностранцев, сообщает пресс-служба КГК.

В учреждения среднего специального образования Витебской области зачислено 4020 человека, из них на обучение за счет средств бюджета – 3089, на условиях оплаты – 931. В соответствии с планом целевой подготовки зачислено 263 человек. Средний конкурс здесь составил 1,19 человека на место.

Наибольший средний конкурс среди бюджетников был в Полоцком государственном экономическом колледже — 2,7 человек на место, наименьший – в Аграрном колледже УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» — 0,48.

Не смогли выполнить план по набору студентов индустриально-педагогический колледж УО «Витебский государственный технологический университет», Аграрный колледж учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и Витебский государственный музыкальный колледж имени И.И. Соллертинского.