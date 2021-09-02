Сильный ветер ожидается в пятницу во многих районах Витебской области. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 02/9/21 22:55 • Здароўе

На 3 сентября из-за ожидаемого усиления ветра в Витебской области, как и во всей Беларуси, объявлен оранжевый уровень опасности.



Днем в пятницу во многих районах области по прогнозам синоптиков ожидается западный и северо-западный ветер, скорость порывов которого может достигать 15-20 метров в секунду.

Такой ветер считается очень крепким и по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов. Идти против ветра становится затруднительно, на деревьях начинают ломаться сучья.