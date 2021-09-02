На ремонт авто витебских чиновников потратят более семи тысяч рублей
Витебский горисполком потратит более семи тысяч рублей на ремонт и обслуживание пяти легковых автомобилей.
Ремонтировать собираются «Samand LX», «Volkswagen Passat», «Samand TU5», «Toyota Avensis» и «Škoda Octavia». Четыре из этих легковушек выпущены в первом десятилетии XXI века, одна машина немного «посвежее». В основном тендером предусмотрены работы по ремонту подвески автомобилей и замене технических жидкостей. Стоимость лотов от 300 до 2700 рублей.
Закупка производится в форме запроса ценовых предложений, общая ее ориентировочная стоимость составляет 7300 рублей. Ремонт будет финансироваться из городского бюджета, выполнить его нужно до конца октября.
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