Между футбольными клубами «Нафтан» и «Локомотив» пытались организовать «договорняк», цена вопроса — 5000 долларов

Ігар Арцюх • 02/9/21 21:45 • Спорт

Чтобы выиграть на тотализаторе житель Могилевщины заплатил футболисту одной из команд 5000 долларов, за гарантированный проигрыш.



44-летнего бывшего футболиста задержали за попытку организации договорного матча между командами «Нафтан» и «Локомотив» на чемпионате Республики Беларусь по футболу 29 августа.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч, злоумышленник предложил футболисту одной из команд 5000 долларов за поражение клуба, в котором тот играет.

В результате бывший футболист был задержан и в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 253 УК — покушение на подкуп участника спортивного соревнования.

СК продолжает следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.