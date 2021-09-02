Десять человек потерялись в лесах Витебщины всего за несколько дней, 88-летнего пенсионера не могут найти четвертые сутки

Зоя Машэка • 02/9/21 16:24 • Турызм

С 30 августа по 1 сентября спасателям пришлось девять раз организовывать поисковые операции для спасения заблудившихся грибников в пяти районах Витебской области, 88-летний житель Верхнедвинского района все еще не найден.



1 сентября 73-летнюю бабушку искали в лесу у деревни Юхновка Докшицкого района. Найти пенсионерку удалось примерно через два часа на одной из лесных дорого с переполненным ведром грибов, сообщается пресс-службой МЧС.

А вот 88-летнего грибника, пропавшего в Верхнедвинском районе не могут найти уже четвертые сутки. 31 августа в 13:05 спасателям позвонили его родственники, сообщившие. Что пенсионер заблудился в лесу в районе деревни Чапаевское. В 19:35 того же дня поиски прекратили, так и не найдя старика.

Позже выяснилось, что престарелый мужчина, уехал по грибы еще 30 августа. Родственники нашли его машину у леса, связи с потерявшимся нет. 1 сентября на поиски пенсионера выехали сотрудники милиции, спасатели, работники лесничества. Всего в поисковых работах задействовано 33 человека, 8 единиц техники. Но на сегодняшний день грибника пока не нашли, сообщил «ННВ» официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Поисково-спасательный отряд «СЕВЕР» объявил на 3 сентября сбор волонтеров, для поисков этого дедушки.

Более успешно 31 августа прошли поисковые операции в Витебском районе, где спасатели вывели из лесу троих человек 44-летнего мужчину в районе деревни Шарки, а также 38-летнего мужчину и 60-летнюю женщину у деревни Лосвидо. В тот же день в Лепельском районе в лесу у деревни Закаливье нашли заблудившегося 30-летнего молодого человека.

Кроме того, 31 августа в 0:40 поступило сообщение о том, что вблизи деревни Осиновка Витебского района потерялся 44-летний мужчина. Его искали пять часов, после этого поисковая операция была прекращена. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия будут проводиться работниками РОВД, сообщается пресс-службой МЧС.

30 августа искали людей в лесах Витебского, Докшицкого и Поставского районов. Во всех трех случаях — успешно. Найдены 65-летняя женщина, а также 72-летний и 63-летний мужчины соотвественно.