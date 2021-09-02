24-й маршрутки в Витебске не будет? Оператор перевозок убрал предложение перевозчикам по этому маршруту
После публикации «ННВ» с сайта «Оператора перевозок» исчезло предложение перевозчикам по организации регулярного автомобильного сообщения в Витебске по маршруту 24-Тк.
Напомним, что предполагалось пустить два микроавтобуса по маршруту «Витречтранс» — улица Максима Горького — улица Буденного — Вокзал — улица Замковая – проспект Фрунзе — проспект Людникова – улица Гагарина – Керамзитовый завод.
Очевидно, что таким образом пытались компенсировать отсутствие прямого беспересадочного сообщения между района Журжево и Марковщина — трамвай по улице Гагарина больше не ходит, а после завершения там реконструкции убрали и временный маршрут автобуса №24.
Идея с заменой полноценного автобуса маршруткой вызвала ряд негативных комментариев в соцсеятх, а в голосовании на нашем сайте отрицательно ее оценили 447 читателей, в то время как положительно — только 130.
Сейчас на сайте оператора перевозок нет никакого упоминания о маршруте 24-Тк.
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