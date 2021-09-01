В Витебске изменили расписание общественного транспорта, также появился новый маршрут автобуса специально для школьников из Тирасполя

Ігар Арцюх • 01/9/21 12:40 • Падзеі

ОАО «Витебскоблавтотранс» объявило об изменении графика работы общественного транспорта в Витебске с 1 сентября.



С первого дня осени на осенне-зимний период корректируется расписание движения по маршрутам трамваев, троллейбусов и автобусов. Информация о расписании движения общественного транспорта на остановках должна быть заменена. Также ознакомиться с обновленным расписанием можно в специальном разделе на сайте предприятия.

Кроме того, на основании постановления президиума Витебского горсовета №25 от 27 августа текущего года «Об организации подвоза учащихся» с 1 сентября по временному маршруту автобуса № 114 «Тирасполь — Ленинградская улица — улица Леонова — Вокзал» начнет курсировать автобус. Он будет делать пять рейсов в день, первый раз отправляясь из Тирасполя в 7:15.