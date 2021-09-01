В Толочинском районе «Нива» влетела под «МАЗ»

ННВ • 01/9/21 17:07 • Здарэнні

Внедорожник влетел под самосвал в Толочинском районе 1 сентября.



Около полудня неподалеку от деревни Колосово 18-летний водитель «ВАЗ-21213» отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и врезался остановившийся грузовик «МАЗ», перевозивший, судя по фото, зерно.

В результате столкновения пострадал водитель «Нивы», его доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. 64-летнему водителю грузовика медицинская помощь не потребовалась.

Примечательно, что это уже второй инцидент с «Lada Niva» в Толочинском районе за последние два дня — 31 августа в райцентре такой внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе.