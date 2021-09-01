В Толочине «Нива» сбила девушку на пешеходном переходе
31 августа в Толочине 20-летняя девушка пострадала в результате наезда внедорожником.
Около 11:00 58-летний водитель автомобиля «Lada Niva» совершил наезд на девушку, которая переходила улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
В результате наезда пешеход получила травмы, пострадавшую девушку пришлось доставить в больницу.
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