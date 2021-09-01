В Толочине «Нива» сбила девушку на пешеходном переходе

• 01/9/21 12:19 • Здарэнні

31 августа в Толочине 20-летняя девушка пострадала в результате наезда внедорожником.
В Толочине «Нива» сбила девушку на пешеходном переходе. Фото ГАИ

Около 11:00 58-летний водитель автомобиля «Lada Niva» совершил наезд на девушку, которая переходила улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате наезда пешеход получила травмы, пострадавшую девушку пришлось доставить в больницу.

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 