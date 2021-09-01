В Толочине «Нива» сбила девушку на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 01/9/21 12:19 • Здарэнні

31 августа в Толочине 20-летняя девушка пострадала в результате наезда внедорожником.



Около 11:00 58-летний водитель автомобиля «Lada Niva» совершил наезд на девушку, которая переходила улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате наезда пешеход получила травмы, пострадавшую девушку пришлось доставить в больницу.