Молодой парень попал под грузовой поезд и погиб в Шумилинском районе

• 31/8/21 20:48 • Здарэнні

31 августа в Шумилинском районе молодой парень погиб под колесами поезда.
Автомобили и телега на перезде ожидают, когда пройдет поезд с цистернами. Фото Сергея Серебро

Молодой человек был смертельно травмирован около двух часов ночи на железнодорожных путях вблизи деревни Купнино — он попал под грузовой поезд, которым управлял 31-летний машинист, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что 1 августа у станции Коханово Толочинского района женщине грузовым поездом отрезало ноги — она пыталась перебраться через пути под составом, когда поезд тронулся.

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