Молодой парень попал под грузовой поезд и погиб в Шумилинском районе
31 августа в Шумилинском районе молодой парень погиб под колесами поезда.
Молодой человек был смертельно травмирован около двух часов ночи на железнодорожных путях вблизи деревни Купнино — он попал под грузовой поезд, которым управлял 31-летний машинист, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
Напомним, что 1 августа у станции Коханово Толочинского района женщине грузовым поездом отрезало ноги — она пыталась перебраться через пути под составом, когда поезд тронулся.
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