Накануне начала учебного года в Браславе решили отловить бездомных котов и собак

ННВ • 30/8/21 17:46 • Экалогія

На 31 августа в Браславе местные коммунальные службы запланировали отлов бездомных котов и собак.



Акция по очистке райцентра от бродячих животных будет проводиться в преддверии начала нового учебного года, пишет газета «Браслаўская звязда», со ссылкой на «Браслав-коммунальник».

Жителей Браслава просят обратить внимание на порядок содержания своих домашних питомцев.