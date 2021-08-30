Накануне начала учебного года в Браславе решили отловить бездомных котов и собак
На 31 августа в Браславе местные коммунальные службы запланировали отлов бездомных котов и собак.
Акция по очистке райцентра от бродячих животных будет проводиться в преддверии начала нового учебного года, пишет газета «Браслаўская звязда», со ссылкой на «Браслав-коммунальник».
Жителей Браслава просят обратить внимание на порядок содержания своих домашних питомцев.
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