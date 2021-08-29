В среду детям в школу, узнали, когда снова будут каникулы

ННВ • 29/8/21 15:35 • Адукацыя

Первая четверть в школах Витебской области, как и всей Беларуси, продлится с 1 сентября по 30 октября, после этого начнутся осенние каникулы.



Продолжительность осенних каникул всего 8 дней — с 31 октября по 7 ноября. 8 ноября ученики опять отправятся в школу и будут учиться до 24 декабря, когда завершится вторая четверть.

На зимние каникулы отводится 16 дней, они продлятся с 25 декабря по 9 января. После этого начнется самая длинная третья четверть — с 10 января по 26 марта. Правда у самых маленьких — 1 и 2 классов — будет перерыв с 14 по 20 февраля.

На весенние каникулы школьники уйдут 27 марта, 4 апреля им нужно будет вернуться школу и учиться до 31 мая.

Летние каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования – 82 дня (с 11 июня по 31 августа), сообщает сайт Министерства образования.