В этом году в Витебскую духовную семинарию поступили 40 человек

ННВ • 29/8/21 16:27 • Рэлігія

По итогам экзаменов в Витебскую духовную семинарию зачислили 40 человек, это почти на четверть больше прошлогоднего набора.



Вступительные экзамены прошли в семинарии 24 и 25 августа, сообщает сайт Витебской епархии БПЦ. В первый день были устные экзамены по «Священной истории Ветхого и Нового Завета и истории Церкви», «Основам Православного вероучения», «Знанию молитв и чтению на церковнославянском языке». Письменный экзамен по русскому языку абитуриенты сдавали на второй день.

В 2021 году в семинарию поступило 50 заявлений (12 на дневную форму обучения и 38 — на заочную) от желающих получить духовное образование. По результатам экзаменов 9 лучших абитуриентов стали студентами дневного отделения и еще 31 человек поступил на заочное отделение, в 2020 году на эти отделения было принято 10 и 22 семинариста соотвественно.