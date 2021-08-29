Пятеро грибников потерялись в лесах Витебщины за субботу

Зоя Машэка • 29/8/21 14:48 • Турызм

28 августа, в субботу, в лесах Витебщины заблудилось пять человек, собиравших грибы, поиски пропавших людей велись в Бешенковичском и Ушачском районах.



В Ушачском районе в лесу у деревни Замошье-2 заблудилась семейная чета — 46-летний мужчина и 43-летняя женщина. Искать грибников отправились спасатели и милиция. Примерно спустя полтора часа заблудившиеся люди вышли из лесу на звук автомобильных сирен.

Немного позже в тот же день спасателям позвонила женщина и рассказала, что она с двумя подругами пошли по грибы в лес у деревни Фролковичи Бешенковичского района и заблудились.

В результате поисковой операции 46-летняя, 53-летняя и 62-летняя женщины вышли на опушку леса на звук СГУ пожарной машины.

Все пятеро заблудившихся чувствовали себя нормально, медицинская помощь им не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что накануне, в пятницу, поиски потерявшихся в лесах людей велись сразу в трех районах Витебской области.