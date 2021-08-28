В Витебске прошел православный крестный ход на Успение. Как думаете, сколько лет этой традиции?

Ігар Мацьвееў • 28/8/21 16:21 • Грамадства

В Витебске 28 августа - на праздник Успения Богородицы - прошел традиционный крестный ход. Он собрал примерно тысячу верующих.

Крестный ход каждый год идет по одному и тому же маршруту: храм Георгия Победоносца на проспекте Черняховского - площадь Победы - улица Ленина - площадь Свободы - улице Крылова - Свято-Успенский кафедральный собор.

По пути к шествию ручейками присоединяются новые и новые люди - верующие из разных храмов. Крестный ход вызывает интерес у горожан: многие выходят на балконы, из магазинов, машин, фотографируют шествие.

Мы удивились, узнав, что этой витебской традиции уже более двух десятков лет. Крестный ход на Успение проводится с 2000 года, сообщает Витебская епархия. Однако в прошлом году, из-за коронавируса, шествие отменили.