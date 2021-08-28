В Витебске прошел православный крестный ход на Успение. Как думаете, сколько лет этой традиции?
В Витебске 28 августа - на праздник Успения Богородицы - прошел традиционный крестный ход. Он собрал примерно тысячу верующих.
Крестный ход каждый год идет по одному и тому же маршруту: храм Георгия Победоносца на проспекте Черняховского - площадь Победы - улица Ленина - площадь Свободы - улице Крылова - Свято-Успенский кафедральный собор.
По пути к шествию ручейками присоединяются новые и новые люди - верующие из разных храмов. Крестный ход вызывает интерес у горожан: многие выходят на балконы, из магазинов, машин, фотографируют шествие.
Мы удивились, узнав, что этой витебской традиции уже более двух десятков лет. Крестный ход на Успение проводится с 2000 года, сообщает Витебская епархия. Однако в прошлом году, из-за коронавируса, шествие отменили.
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