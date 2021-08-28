Россиянин на легковушке вез контрабандные запчасти для комбайна. Посмотрите, куда он их спрятал

Ігар Арцюх • 28/8/21 15:38 • Эканоміка

Более центнера запасных частей для комбайнов пытался провезти через белорусскую границу гражданин Российской Федерации на своей легковушке. В результате остался без автомобиля.



В пункте пропуска «Григоровщина» витебские таможенники при осмотре ехавшей из Латвии «AUDI» россиянина заподозрили неладное. Мужчина подал пассажирскую таможенную декларацию на алкогольную продукцию, в легковушке нашли тайники.

Как оказалось, россиянин спрятал запчасти под обшивками автомобиля, правым задним крылом, напольными ковриками. Когда же достали запаску и подняли шумоизоляционное покрытие багажного отделения, то нашли еще больше запчастей широкого ассортимента.

Все запчасти, как предмет административного правонарушения, а также сам автомобиль, как средство совершения административного правонарушения, у гражданина России изъяли.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по части 2 статьи 15.1 КоАП, сообщает пресс-служба ГПК.