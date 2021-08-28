Россиянин на легковушке вез контрабандные запчасти для комбайна. Посмотрите, куда он их спрятал

• 28/8/21 15:38 • Эканоміка

Более центнера запасных частей для комбайнов пытался провезти через белорусскую границу гражданин Российской Федерации на своей легковушке. В результате остался без автомобиля.
Россиянин на легковушке вез контрабандные запчасти для комбайна. Посмотрите, куда он их спрятал. Фото ГТК

В пункте пропуска «Григоровщина» витебские таможенники при осмотре ехавшей из Латвии «AUDI» россиянина заподозрили неладное. Мужчина подал пассажирскую таможенную декларацию на алкогольную продукцию, в легковушке нашли тайники.

Как оказалось, россиянин спрятал запчасти под обшивками автомобиля, правым задним крылом, напольными ковриками. Когда же достали запаску и подняли шумоизоляционное покрытие багажного отделения, то нашли еще больше запчастей широкого ассортимента.

Россиянин на легковушке вез контрабандные запчасти для комбайна. Посмотрите, куда он их спрятал. Фото ГТК

Все запчасти, как предмет административного правонарушения, а также сам автомобиль, как средство совершения административного правонарушения, у гражданина России изъяли.

Россиянин на легковушке вез контрабандные запчасти для комбайна. Посмотрите, куда он их спрятал. Фото ГТК

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по части 2 статьи 15.1 КоАП, сообщает пресс-служба ГПК.

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