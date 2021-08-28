Грибник провел ночь в лесу в Верхнединском районе, его искали несколько служб

Зоя Машэка • 28/8/21 14:10 • Турызм

В пятницу, 27 августа, спасатели искали заблудившихся людей сразу в трех районах Витебской области, в Верхнедвинском районе грибник заблудился еще накануне и ночевал в лесу.



Как писали «ННВ», о заблудившимся в лесу у деревни Липовки Верхнедвинского района 67-летнем пенсионере стало известно в 21:18 26 августа. В МЧС позвонила жена пенсионера, рассказавшая, что ее супруг уехал в лес за грибами и заблудился.

Несмотря на то, что с грибником поддерживалась связь по сотовому телефону найти его до наступления темноты не удалось. Спасатели, лесники и сотрудники милиции с фонарями прочесывали ночной лес, на автомобилях включали сирены, но это не помогало потерявшемуся мужчине сориентироваться.

Отметим, что в эту ночь в Верхнедвинске температура атмосферного воздуха снижалась до 14 градусов по Цельсию, а с утра пошел дождь.

Вышел из леса он только в 9:30 утром следующего дня, направляясь на звук сигнального громкоговорящего устройства пожарной автоцистерны. В медицинской помощи пенсионер не нуждался.

В 12:05 27 августа в Миорском районе спасателям позвонила дочка 68-летнего пенсионера, рассказавшая, что он ушел за ягодами в лес у деревни Босянки и потерялся. На месте входа мужчины в включили сирену пожарной машины, и ягодник вышел на опушку самостоятельно.

Также в этот день прямо в Городке в районе улицы Правды потерялась 86-летняя пенсионерка, собиравшая в лесу грибы. После того, как старушка спустя два часа не вернулась домой, спасателям позвонил ее сын. Сотрудники пожарного аварийно-спасательной поста №12 нашли пенсионерку в лесу лежащей на земле. При этом бабушка на состояние не жаловалась, сказала лишь, что ослабли ноги.

Пенсионерку вынесли из лесу и передали медикам, но от госпитализации она отказалась, сообщается пресс-службой МЧС.